Legende: Ja Morant zeigt sich wenig einsichtig: «Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit zwei Jahren der Bösewicht. Alles Negative, was über mich gesagt wird, kommt in die Öffentlichkeit. Aber es ist mir egal.» Reuters/Petre Thomas

Basketballstar Ja Morant hat die Warnung der NBA in den Wind geschlagen: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage zeigte der Point Guard der Memphis Grizzlies trotz seiner langen Akte beim Jubeln eine Schussgeste.

Die NBA verurteilte die Geste als «unangebracht» und verhängte eine Geldbusse in Höhe von 75'000 Dollar, verzichtete aber vorerst auf eine Sperre. Die Vorfälle ereigneten sich in den Spielen der Grizzlies gegen die Golden State Warriors am Dienstag und gegen die Miami Heat am Donnerstag.

Schon zwei Vorfälle 2023

Im März 2023 hatte sich der zweifache Allstar in einem Nachtclub selbst gefilmt und dabei mit einer echten Waffe umhergefuchtelt. Die NBA sperrte den Profi für acht Spiele, Morant startete eine Therapie.

Im Mai 2023 schwang der 25-Jährige dann in einem Auto eine Feuerwaffe, wieder wurde der Vorfall auf Video festgehalten, die NBA zog Morant für die ersten 25 Spiele der Saison 2023/24 aus dem Verkehr.