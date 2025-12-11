138:89 gegen Phoenix: Derzeit reiht Meister OKC sogar so viele Siege aneinander wie noch nie.

Legende: Aushängeschild der Thunder Shai-Gilgeous Alexander. Keystone/Kyle Phillips

Die 138:89-Gala im heimischen Stadion gegen die Suns im Viertelfinal des vor zwei Jahren lancierten NBA-Cups, dessen Spiele in den Kalender der Regular Season integriert sind, war der 16. Sieg am Stück für die Thunder, was für die Franchise aus Oklahoma City internen Rekord bedeutet.

Von den bisherigen 25 Partien in der laufenden Meisterschaft verloren die Thunder eine einzige, Anfang November mit 119:121 bei den Portland Trail Blazers. Diese Zwischenbilanz kommt der Egalisierung des Startrekords in der NBA-Geschichte gleich. Selbiges schafften die Golden Stare Warriors in der Saison 2015/16.

Nun gegen Spurs

Beim 24. Sieg im 25. Saisonspiel einmal mehr Topskorer war Oklahomas Superstar Shai-Gilgeous Alexander mit 28 Punkten.

Im Cup-Halbfinal treffen die Thunder in der Nacht auf Sonntag auf die San Antonio Spurs (132:119 vs. LA Lakers). Den zweiten Finalisten ermitteln die New York Knicks und die Orlando Magic.

NBA