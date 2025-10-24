Verhaftungen im Zusammenhang mit Manipulation versetzen die NBA in Aufruhr. Der Trubel könnte noch lange anhalten.

Legende: Steht unter Manipulations-Verdacht NBA-Profi Terry Rozier. Reuters/Reggie Hildred

Illegale Pokerrunden und Wettbetrug in Millionenhöhe: Was klingt wie die Handlung eines Hollywood-Streifens, ist in Wirklichkeit ein Skandal, der die NBA erschüttert.

Im Zentrum der Aufregung: NBA-Headcoach und Hall-of-Fame-Mitglied Chauncey Billups. Billups, zumindest offiziell noch Portland-Coach, war genau wie Miamis Profi Terry Rozier am Donnerstag festgenommen worden.

«Unfassbarer Betrug»

Billups soll daran beteiligt gewesen sein, mithilfe technischer Hilfsmittel Opfer bei illegalen Pokertreffen um viel Geld zu betrügen. Mehrere Familien, die der Mafia angehören, sollen involviert gewesen sein.

Legende: Ermittlungen laufen seit Jahren FBI-Direktor Kash Patel hört dem Staatsanwalt Joseph Nocella zu. Imago Images/John Angelillo

Rozier soll am 23. März 2023 ein Spiel manipuliert haben, indem er vorher die Information weitergab, er würde das Spiel vorzeitig «verletzt» verlassen. In diesem Wissen platzierten «Mitglieder der Gruppe Wetten im Wert von mehr als 200'000 Dollar» darauf, dass Rozier eine bestimmte Punktzahl nicht erreicht, sagte New York Citys Polizeipräsidentin Jessica Tisch. Rozier schied in der Partie nach 10 Minuten aus und erzielte 5 Punkte.