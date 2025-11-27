Legende: Knappe Angelegenheit Serbiens Ognjen Jaramaz im Duell mit dem Schweizer Alex Schumacher. Imago Images/Anadolu Agency/Filip Stevanovic

Es wäre ein regelrechter Coup gewesen, hätte die Schweiz als Weltnummer 61 in Serbien bei der Weltnummer 3 gewonnen. Doch daraus wurde leider nichts, obschon es lange danach ausgesehen hatte. Am Ende musste sich der Underdog im ersten Spiel der Vorqualifikation für die WM 2027 dem haushohen Favoriten doch noch mit 86:90 geschlagen geben.

Furiose erste Halbzeit

Die Schweizer hatten den besseren Start erwischt und setzten sich schon früh leicht ab. Nach dem 1. Viertel betrug das Polster des Teams von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou 10, bei Halbzeit gar 23 Punkte. Doch die stolzen Serben rafften sich in der Pause auf und lancierten eine furiose Aufholjagd.

Die Gastgeber machten die grosse Hypothek bis zur 4. Minute des letzten Viertels wett und gingen kurz darauf in Führung. Die Schweiz liess sich jedoch nicht entscheidend distanzieren und wahrte die Chance auf einen Exploit bis in die «Crunch Time».

Ein Fehlwurf von Yasmin Mambo beim Stand von 82:83 gut eine Minute vor Schluss kam den Schweizern teuer zu stehen. Im Anschluss verlor Trainer Papatheodorou nach einem Schiedsrichter-Entscheid noch die Nerven und kassierte ein technisches Foul, welches der Schweiz endgültig den Stecker zog.

Bester Werfer bei den Schweizern war mit 19 Punkten Alex Schumacher. Auf serbischer Seite stach Dusan Ristic mit 24 Punkten hervor.

So geht's weiter

Bereits am Sonntag bekommt die Schweiz die nächste Chance auf den ersten Sieg in dieser Phase der WM-Vorqualifikation. Dann steht in Freiburg das Duell mit dem diesjährigen EM-Finalisten Türkei an (live im SRF-Stream). Neben Serbien und der Türkei befindet sich auch noch Bosnien-Herzegowina in der Gruppe der Schweizer.

Die weiteren vier Spiele dieser Runde finden zwischen Februar und März 2026 sowie Anfang Juli 2026 statt. Die drei besten Teams jeder Gruppe erreichen die zweite Qualifikationsrunde, aus der 12 Nationen ihr Ticket für die WM 2027 in Katar lösen.

WM-Qualifikation