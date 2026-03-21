Legende: Statten Trump keinen Besuch ab Die Spieler von NBA-Champion Oklahoma City Thunder. IMAGO/Icon Sportswire

Der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder verzichtet an diesem Wochenende auf eine traditionelle Meisterehrung durch Donald Trump im Weissen Haus und verweist auf ein Zeitproblem. Das Basketball-Team hätte den US-Präsidenten im Rahmen des Auswärtsspiels am Samstag bei den Washington Wizards besuchen können. Das berichtet The Athletic und zitiert einen Teamsprecher.

«Wir standen mit dem Weissen Haus in Kontakt und sind dankbar und schätzen die Kommunikation, aber das Timing hat einfach nicht gepasst», heisst es in dem Statement. Der Besuch siegreicher Sportteams im Weissen Haus ist bereits seit der ersten Amtszeit Trumps ein politisch aufgeladenes Thema.

Zuletzt hatten die amerikanischen Eishockey-Frauen nach ihrem Olympiasieg auf einen Besuch verzichtet und auf terminliche Probleme verwiesen. Trump hatte zuvor für Kritik gesorgt, als er in einem Telefonat mit dem ebenfalls siegreichen Männer-Team scherzhaft darauf hinwies, dass er auch die Frauen einladen müsse – weil er sonst «wahrscheinlich des Amtes enthoben» werde.

NBA