Das Männer-Duo Yves Haussener/Julian Friedli scheidet an der WM in Adelaide in den Sechzehntelfinals aus.

Adrian Heidrich und Jonathan Jordan erwischt es bereits eine Runde früher.

Am Dienstag müssen auch beide Schweizer Frauen-Teams ihre Segel streichen.

An den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften sind Yves Haussener und Julian Friedli in den Sechzehntelfinals ausgeschieden. Die beiden Schweizer unterlagen dem französischen Duo Rémy Bassereau/Calvin Aye mit 11:21, 21:18, 9:15.

Die beiden Schweizer starteten schlecht in die Partie und nahmen im 1. Satz bei 5:8 ein erstes Timeout. Dies nützte wenig. Schnell hiess es 7:13 und wenig später gehörte der Umgang den Franzosen. Im 2. Satz steigerten sich Haussener/Friedli markant. Nachdem die beiden Schweizer eine 17:14-Führung aus der Hand gegeben hatten, nahmen sie bei 17:17 ein weiteres Timeout. Und dieses wirkte: Der Satz ging mit 21:18 an Haussener/Friedli.

Ein 3. Satz musste die Entscheidung bringen. Und in diesem waren die beiden Franzosen dann wieder eine Klasse besser und liessen keine Spannung mehr aufkommen.

Heidrich/Jordan in Lucky-Loser-Playoffs out

Für Adrian Heidrich und Jonathan Jordan war die WM bereits eine Runde früher zu Ende gegangen. Das Schweizer Duo, das in den Gruppenspielen nur eine von drei Partien für sich hatte entscheiden können, musste sich in den Lucky-Loser-Playoffs in zwei Sätzen geschlagen geben. Die beiden Schweizer unterlagen den Österreichern Timo Hammarberg/Tim Berger mit 15:21 und 17:21.

Hoffnungen liegen auf Krattiger/Dillier

Weil am späteren Dienstag auch die beiden Frauen-Teams Zoé und Anouk Vergé-Dépré sowie Annique Niederhauser und Leona Kernen die Sechzehntelfinals nicht überstanden, ruhen sämtliche Schweizer Hoffnungen nun auf Marco Krattiger und Leo Dillier. Die beiden bestreiten ihr erstes K.o.-Spiel erst am Mittwoch.