Beachvolleyball-WM in Adelaide Zwei weitere Schweizer Duos fix im Sechzehntelfinal

Yves Haussener und Julian Friedli stehen in Australien als zweites Schweizer Männer-Duo in den WM-Sechzehntelfinals.

17.11.2025, 07:11

Julian Friedli und Yves Haussener.
Legende: Können für die K.o.-Phase planen Julian Friedli und Yves Haussener. Keystone/Anthony Anex

Yves Haussener und Julian Friedli beenden die Vorrunde in ihrer Gruppe auf Platz 2. Der Basler und der Aargauer bezwangen in ihrem letzten Gruppenspiel die Aussenseiter Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba sicher 21:13, 21:18 und zeigten damit die erhoffte Reaktion auf die Niederlage vom Samstag gegen die favorisierten Katarer Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

Haussener/Friedli folgen Marco Krattiger und Leo Dillier, die in ihrer Gruppe vor Adrian Heidrich und Jonathan Jordan auch Platz 2 belegen, in die Sechzehntelfinals. Heidrich/Jordan müssen als Lucky Loser den Umweg über die Playoffs nehmen.

Beide Frauen-Duos durch

Bereits mit Sicherheit in der Runde der letzten 32 stehen Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Das Schwestern-Gespann ist nach zwei Siegen vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Montag nicht mehr aus den Top 2 des Pools K zu verdrängen. Annique Niederhauser/Leona Kernen, das zweite Schweizer Frauen-Duo, hat den direkten Einzug in den Sechzehntelfinal als einer der besten drei Gruppendritten ebenfalls geschafft.

Live-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Das letzte Gruppenspiel von «Team Zouk» gibt's live auf srf.ch/sport und in der Sport App:

  • Montag, 11:55 Uhr: Vergé-Dépré/Vergé-Dépré vs. Klinger/Klinger (AUT)

In der K.o.-Phase zeigen wir die Partien mit Schweizer Beteiligung mit eigenem SRF-Kommentar.

