Yves Haussener und Julian Friedli stehen in Australien als zweites Schweizer Männer-Duo in den WM-Sechzehntelfinals.

Legende: Können für die K.o.-Phase planen Julian Friedli und Yves Haussener. Keystone/Anthony Anex

Yves Haussener und Julian Friedli beenden die Vorrunde in ihrer Gruppe auf Platz 2. Der Basler und der Aargauer bezwangen in ihrem letzten Gruppenspiel die Aussenseiter Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba sicher 21:13, 21:18 und zeigten damit die erhoffte Reaktion auf die Niederlage vom Samstag gegen die favorisierten Katarer Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

Haussener/Friedli folgen Marco Krattiger und Leo Dillier, die in ihrer Gruppe vor Adrian Heidrich und Jonathan Jordan auch Platz 2 belegen, in die Sechzehntelfinals. Heidrich/Jordan müssen als Lucky Loser den Umweg über die Playoffs nehmen.

Beide Frauen-Duos durch

Anouk und Zoé Vergé-Dépré standen schon vor ihrem dritten Gruppenspiel als Teilnehmerinnen der K.o.-Phase fest. Das Schwestern-Gespann beliess es jedoch nicht dabei und gewann auch sein drittes Gruppenspiel.

Im Duell mit Ronja und Dorina Klinger – auch ein Schwestern-Duo – behielten die Schweizerinnen mit 21:17, 22:20 die Oberhand. Damit sicherte sich das Duo den Gruppensieg. Die Gegnerinnen im Sechzehntelfinal sind noch nicht bekannt.

Annique Niederhauser/Leona Kernen, das zweite Schweizer Frauen-Duo, hat den direkten Einzug in den Sechzehntelfinal als einer der besten drei Gruppendritten ebenfalls bereits am Sonntag geschafft.