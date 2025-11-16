Das Schweizer Beachvolley-Duo Annique Niederhauser/Leona Kernen gewinnt das 3. WM-Gruppenspiel und verbleibt im Turnier.

Hier erfahren Sie, wie in Adelaide die 3 Schweizer Männer-Duos am 3. Turniertag abgeschnitten haben.

Nach den beiden Auftaktniederlagen war klar: Nur ein Erfolg im dritten WM-Gruppenspiel gegen die ebenfalls noch sieglosen Australierinnen Taliqua Clancy/Jana Milutinovic würde Annique Niederhauser und Leona Kernen weiterhelfen. Und das junge Schweizer Duo hat geliefert. Die WM-Debütantinnen behielten die Nerven und setzten sich in Adelaide mit 21:13, 21:19 durch.

Kein erneutes Déjà-vu

Nach einem diskussionslosen 1. Durchgang vermochten die Schweizerinnen auch im 2. Satz früh davonzuziehen. Mit dem ersten WM-Sieg vor Augen gerieten Niederhauser/Kernen dann doch noch kurz aus der Spur und mussten den Ausgleich zum 19:19 hinnehmen.

Die 22-jährige Niederhauser und ihre zwei Jahre jüngere Partnerin Kernen fingen sich aber gerade rechtzeitig wieder und jubelten dank zwei Punktgewinnen in Serie über den Sieg. Auch in den ersten beiden Round-Robin-Partien hatten die Schweizerinnen den 1. Satz jeweils gewonnen, dann aber doch noch den Match verloren.

Legende: Im 3. Anlauf hat es mit dem Sieg geklappt Annique Niederhauser (l.) und Leona Kernen. Moor Media

Nächster Halt wohl Sechzehntelfinal

Somit beenden Niederhauser/Kernen die Vorrunde in der Gruppe L mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf dem 3. Rang. Mit einem Satzverhältnis von 4:4 führt das Duo die Rangliste der Gruppendritten aktuell an und hat gute Chancen, die Sechzehntelfinals auf direktem Weg zu erreichen. Allerdings wird die Vorrunde erst am Montag abgeschlossen.

Die Top 2 der insgesamt 12 Vierergruppen sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich direkt für die Sechzehntelfinals. Die restlichen 8 Gruppendritten machen in der «Lucky-Loser»-Runde die verbleibenden 4 Sechzehntelfinal-Tickets unter sich aus.

Bereits mit Sicherheit in der Runde der letzten 32 stehen Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Das Schwestern-Gespann ist nach zwei Siegen vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Montag nicht mehr aus den Top 2 des Pools K zu verdrängen.