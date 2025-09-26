- Beachvolleyballerin Joana Mäder kehrt nach ihrer Babypause in den Sand zurück.
- Die Olympia-Bronzegewinnerin bildet mit Leona Kernen ein neues Gespann.
- Das Duo wird voraussichtlich im Frühling 2026 erste Wettkämpfe bestreiten.
Bald wird ein neues Schweizer Beachvolleyball-Duo seine Ansprüche anmelden. Die routinierte Joana Mäder kehrt als frischgebackene Mutter auf die Tour zurück – und spannt mit der aufstrebenden Leona Kernen zusammen. Dies bestätigte Mäder gegenüber SRF.
«Sie ist motiviert und ehrgeizig. Sie weiss, was sie erreichen will – und all das in diesem jungen Alter», schwärmt die Rückkehrerin von ihrer 20-jährigen Partnerin Kernen.
Im Dezember geht es los
Das Fernziel des neuen Beach-Teams seien die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. «Erstmals wollen wir uns aber als Team finden und unser eigenes Spiel aufbauen», so Mäder.
Die 33-Jährige, Mitte April Mutter geworden, trainiert seit diesem Monat wieder im Sand. Weil Kernen im November noch die WM bestreitet mit ihrer aktuellen Partnerin Tanja Hüberli, werden Mäder/Kernen wohl im Dezember erstmals zusammen trainieren – und planmässig im Frühling erste Wettkämpfe bestreiten.