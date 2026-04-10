Legende: 1. Niederlage in der Comeback-Saison Für Nina Brunner. Freshfocus/Claudio Thoma

Nina Brunner und Tanja Hüberli haben bei ihrem gemeinsamen Comeback am Elite-16-Turnier in Saquarema (BRA) im dritten Spiel die erste Niederlage einstecken müssen. Die Schweizerinnen mussten sich den Brasilianerinnen Thamela Coradello Galil und Victoria Lopes in 3 Sätzen knapp 13:21, 21:15, 19:21 geschlagen geben.

Ärgern dürften sich die beiden Schweizerinnen besonders über den dritten Satz. Gleich fünf Mal hatten Brunner/Hüberli die Chance, die Partie zu gewinnen. Sämtliche Matchbälle liessen sie jedoch liegen – und so setzten sich am Ende die Brasilianerinnen durch.

Damit verpassten Brunner/Hüberli den Gruppensieg im Pool E. Weil sie am Donnerstag aber zweimal gewonnen hatten, qualifizierten sie sich dennoch für die Achtelfinals.