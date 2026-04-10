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Elite-16-Turnier in Brasilien Brunner/Hüberli verlieren erstmals, stehen aber im Achtelfinal

Die wieder vereinten Beachvolleyballerinnen müssen sich dem brasilianischen Weltklasse-Duo Thamela/Victoria beugen.

10.04.2026, 20:40

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Beachvolleyballspielerin im Sprung, greift nach Ball.
Legende: 1. Niederlage in der Comeback-Saison Für Nina Brunner. Freshfocus/Claudio Thoma

Nina Brunner und Tanja Hüberli haben bei ihrem gemeinsamen Comeback am Elite-16-Turnier in Saquarema (BRA) im dritten Spiel die erste Niederlage einstecken müssen. Die Schweizerinnen mussten sich den Brasilianerinnen Thamela Coradello Galil und Victoria Lopes in 3 Sätzen knapp 13:21, 21:15, 19:21 geschlagen geben.

Ärgern dürften sich die beiden Schweizerinnen besonders über den dritten Satz. Gleich fünf Mal hatten Brunner/Hüberli die Chance, die Partie zu gewinnen. Sämtliche Matchbälle liessen sie jedoch liegen – und so setzten sich am Ende die Brasilianerinnen durch.

Damit verpassten Brunner/Hüberli den Gruppensieg im Pool E. Weil sie am Donnerstag aber zweimal gewonnen hatten, qualifizierten sie sich dennoch für die Achtelfinals.

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