Am 2. Tag des Elite16-Turniers in Ostrava kommt es bei allen 3 Schweizer Teams zu hart umkämpften Duellen.

Legende: Konnten sich erneut in der Verlängerung des Tiebreaks durchsetzen Tanja Hüberli (l.) und Nina Brunner. Imago/CTK Photo

Nina Brunner und Tanja Hüberli zeigten sich beim Elite16-Turnier im tschechischen Ostrava auch am 2. Tag nervenstark. Die Zugerin und die Schwyzerin rangen das einheimische Duo Marketa Svozilova/Marie-Sara Stochlova mit 21:17, 18:21, 16:14 nieder. Dank dem 2. Sieg in extremis in der Gruppenphase stehen Brunner/Hüberli bereits definitiv in der K.o.-Phase.

Joana Mäder und Leona Kernen konnten ihren Erfolg vom Vortag derweil nicht wiederholen. Gegen die tschechischen Zwillinge Katerina und Anna Pavelkova konnten sie beim Stand von 16:20 im 2. Satz zwar 4 Matchbälle in Folge abwehren, mussten sich am Ende beim 6. Matchball gegen sich aber mit 16:21, 22:20, 14:16 geschlagen geben. Trotzdem bestehen weiter gute Chancen auf ein Weiterkommen.

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Vor dem Aus stehen indes Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Die Bernerinnen verloren nach der Startniederlage auch gegen die Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova mit 22:24, 21:18, 13:15. Damit müssen sie das abschliessende Schwestern-Duell gegen Dorina/Ronja Klinger (AUT) gewinnen, um im Turnier zu verbleiben.