Das Schweizer Duo Annique Niederhauser/Leona Kernen steht nach der 2. Niederlage an der WM vor dem Vorrunden-Aus.

Legende: Nächster Rückschlag für das junge Schweizer Duo Leona Kernen (l.) und Annique Niederhauser. Keystone/EPA/Matt Turner

Für Annique Niederhauser und Leona Kernen wird die Luft an der Beachvolleyball-WM in Australien immer dünner. Das Schweizer Gespann legte in seinem zweiten Vorrundenspiel zwar wie bereits am Freitag vor und sicherte sich den Startsatz. Am Ende mussten sich Niederhauser/Kernen den Chinesinnen Jingzhe Wang/Xinyi Xia in Adelaide mit 21:19, 12:21, 9:15 geschlagen geben.

Weiterkommen noch möglich

Trotz den beiden 3-Satz-Niederlagen haben Niederhauser/Kernen in der Gruppe L weiter Chancen auf das Weiterkommen. Dafür braucht es im letzten Round-Robin-Spiel am Sonntag gegen die Australierinnen Taliqua Clancy/Jana Milutinovic aber einen Sieg, bestenfalls in zwei Sätzen.

Die Top 2 der insgesamt 12 Vierergruppen sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich direkt für die Sechzehntelfinals. Die restlichen 8 Gruppendritten machen in der «Lucky-Loser»-Runde die verbleibenden 4 Sechzehntelfinal-Tickets unter sich aus.

Vergé-Dépré-Schwestern folgen

Aktuell bestreiten Anouk und Zoé Vergé-Dépré ihr zweites Gruppenspiel. Das Duell mit den Australierinnen Alchin/Johnson können Sie hier im SRF-Livestream verfolgen.