Für Annique Niederhauser und Leona Kernen wird die Luft an der Beachvolleyball-WM in Australien immer dünner. Das Schweizer Gespann legte in seinem zweiten Vorrundenspiel zwar wie bereits am Freitag vor und sicherte sich den Startsatz. Am Ende mussten sich Niederhauser/Kernen den Chinesinnen Jingzhe Wang/Xinyi Xia in Adelaide mit 21:19, 12:21, 9:15 geschlagen geben.
Weiterkommen noch möglich
Trotz den beiden 3-Satz-Niederlagen haben Niederhauser/Kernen in der Gruppe L weiter Chancen auf das Weiterkommen. Dafür braucht es im letzten Round-Robin-Spiel am Sonntag gegen die Australierinnen Taliqua Clancy/Jana Milutinovic aber einen Sieg, bestenfalls in zwei Sätzen.
Die Top 2 der insgesamt 12 Vierergruppen sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich direkt für die Sechzehntelfinals. Die restlichen 8 Gruppendritten machen in der «Lucky-Loser»-Runde die verbleibenden 4 Sechzehntelfinal-Tickets unter sich aus.
Vergé-Dépré-Schwestern folgen
Aktuell bestreiten Anouk und Zoé Vergé-Dépré ihr zweites Gruppenspiel. Das Duell mit den Australierinnen Alchin/Johnson können Sie hier im SRF-Livestream verfolgen.
Live-Hinweis
In den kommenden Tagen sehen Sie folgende Schweizer Gruppenspiele live auf srf.ch/sport und in der Sport App:
- Sonntag, 10:25 Uhr: Niederhauser/Kernen vs. Clancy/Milutinovic (AUS)
- Montag, 11:55 Uhr: Vergé-Dépré/Vergé-Dépré vs. Klinger/Klinger (AUT)