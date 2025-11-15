Die Vergé-Dépré-Schwestern gewinnen an der Beachvolleyball-WM in Adelaide auch ihr 2. Gruppenspiel und lösen damit vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase.

Annique Niederhauser und Leona Kernen indes stehen nach der 2. Niederlage im 2. Spiel mit dem Rücken zur Wand.

Hier erfahren Sie, wie die Schweizer Männer-Duos performt haben.

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré verläuft die WM in Australien weiter nach Wunsch. Nach dem souveränen Auftaktsieg am Freitag gegen ein dominikanisches Duo entschieden die Schwestern auch ihr zweites Vorrundenspiel in der Gruppe K in zwei Sätzen für sich. Gegen die Australierinnen Elizabeth Alchin/Georgia Johnson resultierte ein 21:14, 21:18 zugunsten der favorisierten Schweizerinnen.

Dank den beiden Siegen ist das Team «Zouk» nicht mehr von den ersten beiden Rängen zu verdrängen und steht somit vorzeitig in den Sechzehntelfinals. Im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Österreichs Schwestern-Gespann Dorina Klinger/Ronja Klinger geht es am Sonntag um den Gruppensieg.

Legende: Sind weiter auf Kurs Anouk (l.) und Zoé Vergé-Dépré. moor media

Niederhauser/Kernen brechen ein

Bedeutend schlechter sind die Aussichten von Annique Niederhauser und Leona Kernen. Das zweite Schweizer Frauen-Duo legte in seinem zweiten Vorrundenspiel zwar wie bereits am Freitag vor und sicherte sich den Startsatz. Am Ende mussten sich Niederhauser/Kernen den Chinesinnen Jingzhe Wang/Xinyi Xia aber mit 21:19, 12:21, 9:15 geschlagen geben.

Trotz den beiden 3-Satz-Niederlagen haben Niederhauser/Kernen in der Gruppe L weiter Chancen auf das Weiterkommen. Dafür braucht es im letzten Round-Robin-Spiel am Sonntag gegen die Australierinnen Taliqua Clancy/Jana Milutinovic aber einen Sieg, bestenfalls in zwei Sätzen.

Die Top 2 der insgesamt 12 Vierergruppen sowie die 4 besten Gruppendritten qualifizieren sich direkt für die Sechzehntelfinals. Die restlichen 8 Gruppendritten machen in der «Lucky-Loser»-Runde die verbleibenden 4 Sechzehntelfinal-Tickets unter sich aus.