- An der Beachvolleyball-WM im australischen Adelaide sind aus Sicht der Schweizer Männer Marco Krattiger/Leo Dillier (schon 2 Siege) und Yves Haussener/Julian Friedli (nach ihrem Start-Erfolg) im Soll.
- Dagegen kämpfen Adrian Heidrich/Jonathan Jordan nach der 2. Niederlage gegen das Turnier-Aus.
- Hier erfahren Sie, wie die Schweizer Frauen-Duos ihren 2. Vorrunden-Spieltag gemeistert haben.
Marco Krattiger und Leo Dillier haben an der Beachvolleyball-WM in Adelaide (AUS) auch ihr 2. Gruppenspiel gewonnen. Die Schweizer schlugen das uruguayische Duo Hans Hannibal/Nicolas Llambias problemlos 21:10, 21:13. Damit haben sie einen Platz in der K.o.-Phase auf sicher.
Dies gilt nicht für das andere Schweizer Paar in der Gruppe A: Adrian Heidrich und Jonathan Jordan mussten sich dem norwegischen Spitzenduo Anders Mol/Christian Sörum mit 18:21, 16:21 geschlagen geben.
Wer holt sich den Gruppensieg?
Heidrich/Jordan stehen damit im letzten Gruppenspiel gegen Hannibal/Llambias unter Siegzwang. Vorne spielen Krattiger/Dillier gegen Mol/Sörum um den Gruppensieg.
Haussener/Friedli glückt Auftakt
Yves Haussener und Julian Friedli bestritten in der Gruppe J erst ihr Auftaktspiel. Die Schweizer konnten sich gegen das österreichische Duo Timo Hammarberg und Tim Berger nach verlorenem Startsatz mit 15:21, 21:18 und 15:13 durchsetzen.
Live-Hinweis
In den kommenden Tagen sehen Sie folgende Schweizer Gruppenspiele live auf srf.ch/sport und in der Sport App:
- Sonntag, 10:25 Uhr: Niederhauser/Kernen vs. Clancy/Milutinovic (AUS)
- Montag, 11:55 Uhr: Vergé-Dépré/Vergé-Dépré vs. Klinger/Klinger (AUT)