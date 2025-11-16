Die Schweizer Männer-Team haben am 3. Tag der Beachvolleyball-WM in Adelaide unterschiedlich abgeschnitten.

Legende: Durften sich beglückwünschen Adrian Heidrich (links) und Jonathan Jordan. Imago/Lobeca

Adrian Heidrich und Jonathan Jordan haben an der WM im australischen Adelaide im 3. Anlauf den ersten Sieg eingefahren. Die Schweizer bezwangen die Uruguayer Hans Hannibal/Nicolas Llambias 21:16, 21:15 und sicherten sich einen Platz in der K.o.-Phase.

Renommierte Gegner zu stark

Die beiden anderen Schweizer Männer-Duos mussten sich hingegen geschlagen geben. Marco Krattiger und Leo Dillier verloren den Kampf um den Gruppensieg gegen die norwegischen Ex-Weltmeister Anders Mol/Christian Sörum mit 26:24, 16:21 und 12:15, stehen aber sicher in der K.o.-Runde.

Yves Haussener und Julian Friedli unterlagen Cherif Younousse and Ahmed Tijan aus Katar mit 15:21, 15:21. Das katarische Duo hatte 2021 in Tokio Olympia-Bronze geholt. Im letzten Gruppenspiel geht es für Haussener/Friedli in der Nacht auf Montag (MEZ) gegen die Kubaner Damian Gomez and Eblis Veranes.