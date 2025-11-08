In seinem 1. Gruppenspiel beim Grand Slam of Darts überrascht der Schweizer Stefan Bellmont mit einem Sieg über James Wade.

Stefan Bellmont hat zum Auftakt in den Grand Slam of Darts in Wolverhampton für die Überraschung des Tages gesorgt. Der Schweizer entschied sein 1. Gruppenspiel gegen den hochfavorisierten James Wade dramatisch mit 5:4 für sich. Bellmont, die Nummer 120 in der «Order of Merit», geriet gegen die Weltnummer 5 aus England mit 0:3 Legs ins Hintertreffen.

Grosse Aufholjagd

Der 36-jährige Zentralschweizer liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich eindrücklich zurück. Dennoch erspielte sich Wade insgesamt 4 Matchdarts. Diese konnte der Lokalmatador jedoch nicht verwerten. Besser machte es Bellmont, der im entscheidenden 9. Leg 36 Punkte auscheckte und sich so den Sieg sicherte.

Am Sonntagnachmittag misst sich Bellmont im 2. Gruppenspiel mit Ricky Evans, der Nummer 46 der Welt. Bellmont hatte bereits Ende Oktober Grund zum Feiern gehabt, als er zum 2. Mal in Serie das Ticket für die Weltmeisterschaft im «Ally Pally» (ab 11. Dezember) löste. Zudem sicherte sich der Schweizer auch die Tour Card für mindestens zwei Jahre.