Der Schweizer holt erneut das Ticket für den «Ally Pally». Auch die Tour Card darf er neu sein Eigen nennen.

Legende: Hat allen Grund zur Freude Stefan Bellmont (Archiv-Bild). imago images / Jan Huebner

Wie schon im Vorjahr wird Stefan Bellmont im Dezember an der Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London teilnehmen. Der Chamer sicherte sich das Ticket dank des Siegs in der Gesamtwertung der PDC Challenge Tour. Diese besteht aus insgesamt 24 Turnieren, die über das Jahr verteilt sind.

Nebst WM-Ticket auch noch Tour Card

Der WM-Startplatz ist nicht der einzige Lohn für den Gesamtsieg. Neben der Qualifikation für den Grand Slam of Darts (8. bis 18. November in Wolverhampton) sicherte sich Bellmont auch die Tour Card für mindestens zwei Jahre. Als erster Schweizer überhaupt steigt der 36-Jährige damit zu den Profis auf.

Bei seiner WM-Premiere vor einem Jahr war für Bellmont in der ersten Runde Schluss. Er unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena mit 0:3.

