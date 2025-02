Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im WM-Sprint der Männer in Lenzerheide gab es an Johannes Thingnes Bö einmal mehr kein Vorbeikommen. Mit einer gleichermassen überragenden Lauf- wie Schiessleistung sicherte sich der 31-jährige Norweger seine 21. Goldmedaille an einer WM. Damit übertrumpfte Bö die Bestmarke seines norwegischen Landsmanns Ole Einar Björndalen und ist nun alleiniger Rekordhalter.

Passend zum Thema Biathlon-WM in Lenzerheide Bö sichert sich Gold Nummer 21 – Stalder bester Schweizer

Beeindruckend ist dabei seine Geschwindigkeit. Während Bö für seine 21 Titel nur 55 WM-Rennen brauchte, benötigte Björndalen für seine 20 mit 91 fast doppelt so viele. Der «Mr. Biathlon» beendete seine Karriere erst im Alter von 44 Jahren, sein letztes WM-Gold hatte er zwei Jahre zuvor gewonnen.

«Bei meiner letzten WM Geschichte zu schreiben, ist unglaublich. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ole ist die Legende im Biathlon. Es ist eine Ehre, jetzt vor ihm zu sein», sagte Bö sichtlich berührt und sprach von einem seiner «grössten Siege».

Legende: Die Legende interviewt den neuen Rekordhalter Ole Einar Björndalen (r.) beim TV-Interview mit Johannes Thingnes Bö. imago images/Beautiful Sports/Nils Koepke

Björndalen nahm es gelassen. «Das ist nicht so schlimm. Ich habe das erwartet. Er ist ein fantastischer Athlet, unter Druck unglaublich», sagte der 51-Jährige im ZDF. Bö habe ein «extremes Talent. Das dauert lange, bis das einer überbieten kann.»

WM-Medaillen hat Björndalen mehr

Bei der Zahl der Einzel-Goldmedaillen (11 zu 11) liegen die beiden nun gleichauf, bei der Gesamtzahl der WM-Medaillen (45 zu 39) führt der 51-Jährige noch vor Bö. Dieser hat in Lenzerheide noch maximal 5 Chancen auf WM-Gold – Björndalens Marke wird also bestehen bleiben. Bö wird seine Laufbahn am Ende der Saison ebenso wie sein Bruder Tarjei beenden.

Fünf Olympiasiege, fünfmal die grosse Kristallkugel sowie im Weltcup 79 Einzel- sowie 38 Staffelsiege stehen neben seinen WM-Triumphen zu Buche. Rekordweltmeisterin ist seine Landsfrau Marte Olsbu Röiseland mit 13 Titeln, knapp dahinter folgt die Deutsche Magdalena Neuner mit 12.

Resultate