Johannes Thingnes Bö gewinnt den Sprint in Lenzerheide und holt damit seine 21. Goldmedaille an Biathlon-Weltmeisterschaften.

Der Norweger siegt vor dem überraschenden US-Amerikaner Campbell Wright und Quentin Fillon Maillet (FRA).

Bester Schweizer ist der am Schiessstand fehlerfreie Sebastian Stalder auf Rang 13.

Es werden die letzten Weltmeisterschaften des langjährigen Dominators Johannes Thingnes Bö sein. Und bei seinem letzten Auftritt lässt er es sich nicht nehmen, noch einmal allen zu zeigen, was er draufhat. Im Sprint blieb er sowohl liegend als auch stehend ohne Fehler und holte sich überlegen mit fast einer halben Minute Vorsprung die Goldmedaille.

Es ist bereits der 21. WM-Titel in Bös illustrer Karriere, damit überholte er den bisherigen Rekordhalter Ole Eindar Björndalen. Die Chance auf einen weiteren Titel ist gross: Die Ausgangslage für die Verfolgung vom Sonntag ist ausgezeichnet.

Hinter Bö klassierte sich überraschend der US-Amerikaner Campbell Wright. Im Weltcup war ein 4. Platz bisher sein bestes Ergebnis gewesen, nun schafft er dank 0 Fehlern am Schiessstand mit Silber den Coup an der WM. Bronze ging mit weiteren 10 Sekunden Rückstand an den Franzosen Quentin Fillon Maillet.

Stalder auf Rang 13

Dank einer makellosen Schiessleistung durfte Sebastian Stalder von einem Top-Ergebnis träumen. Der 27-Jährige verlor allerdings in der Loipe einiges an Zeit, weshalb für ihn als besten Schweizer am Ende Rang 13 herausschaute. Die Ausgangslage für das Verfolgungsrennen ist dennoch sehr gut.

Niklas Hartweg (2 Fehler) klassierte sich auf Rang 19, Joscha Burkhalter (1 Fehler) lief auf Rang 21. Jeremy Finello wurde nach 4 Fehlschüssen 59.

So geht's weiter

Am Sonntag stehen in Lenzerheide die beiden Verfolgungsrennen auf dem Programm. Den Anfang machen die Frauen um 12:05 Uhr mit Lena Häcki-Gross in aussichtsreicher Position als Vierte des Sprints. Um 15:05 Uhr sind die Männer an der Reihe. Nach einem Ruhetag am Montag, geht es am Dienstag mit dem Einzel-Rennen der Frauen über 15 km weiter (ab 15:05 Uhr).

