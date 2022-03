Mit Selina Gasparin tritt die erfolgreichste Schweizer Biathletin nach dieser Saison zurück. Dass sie im Alter von 37 Jahren keine weitere Saison anhängen würde, kommt nicht überraschend. Ihr Debüt im Weltcup hatte die Engadinerin 2005 erlebt. Nach über 300 Starts im Weltcup gab sie am Samstag beim Saisonfinale am Holmenkollen in Oslo ihre Abschiedsvorstellung auf höchster Stufe.

«Nach dieser Olympia-Saison sehe ich den idealen Zeitpunkt gekommen, meine lange Reise als aktive Biathletin zu beenden. Mir wird eine Vielzahl an fantastischen, unvergesslichen Erlebnissen auf und abseits der Loipen und Schiessstände in Erinnerung bleiben», so die 37-Jährige. Sie blicke mit Zufriedenheit auf ihre Karriere zurück und freue sich, etwas zur Entwicklung des Biathlonsports in der Schweiz beigetragen haben zu können.

Erste Schweizer Biathlon-Medaillengewinnerin an Olympia

Gasparins grösster Erfolg liegt nunmehr 8 Jahre zurück: An den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte die Bündnerin mit Silber im Einzel geglänzt und als erste Schweizer Biathletin Olympia-Edelmetall gewonnen. Dazu gesellten sich 2 Weltcup-Siege – beide Ende 2013 im Sprint – sowie 5 weitere Podestplätze.

Die mittlerweile zweifache Mutter war im Schweizer Biathlon-Sport eine Pionierin. In den Anfangsjahren war Gasparin Alleinkämpferin, ehe sich etwa mit ihren Schwestern Elisa und Aita sowie Lena Häcki weitere Schweizerinnen im Biathlon etablierten.

Ihren letzten Auftritt als aktive Biathletin wird Selina Gasparin Anfang April anlässlich der Schweizer Meisterschaften in Realp haben.