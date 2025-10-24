Julia Simon hat in der Kreditkartenaffäre um ihre französische Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet ihre Schuld vollumfänglich eingeräumt.

Legende: Erfolgreich in der Loipe, reumütig im Gerichtssaal Die Französin Julia Simon gewann an der WM 2025 in Lenzerheide viermal Gold, verlor nun aber vor Gericht. Imago/Bildbyran

Sie gestehe «alle Taten», sagte die zehnfache Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon vor dem Strafgericht von Albertville. Die 29-Jährige musste sich dort am Freitag wegen Diebstahls- und Betrugsvorwürfen verantworten.

Simon entschuldigte sich zudem bei Justine Braisaz-Bouchet und einer Betreuerin des französischen Biathlon-Teams, erklärte jedoch, nicht in der Lage zu sein, ihre Handlungen «bewusst zu erklären». Sie arbeite mit einem Psychologen daran, sagte sie vor Gericht, «das alles zu verstehen, um zu wachsen und mich weiterzuentwickeln».

Braisaz-Bouchet und ein weiteres Mitglied des französischen Staffs hatten jeweils Klage eingereicht. Simon wird vorgeworfen, deren Kreditkarten für Bestellungen missbraucht zu haben. Einkäufe im Wert von «etwa 2300 Euro» waren an Simons Adresse geliefert worden. Diese hatte die Vorwürfe lange bestritten und ihrerseits «Klage gegen Unbekannt» wegen Identitätsbetrugs eingereicht. Die Taten sollen sich während eines Trainingslagers im Sommer 2022 ereignet haben.