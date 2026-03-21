Auf der Zielgeraden der Weltcup-Saison 2025/26 bejubeln Niklas Hartweg und Lena Häcki-Gross starke Resultate.

Die zwei holen in der Biathlon-Verfolgung von Oslo einen 8. bzw. 9. Rang heraus.

Die Tagessiege gehen an Hanna Öberg (SWE) bzw. Sturla Holm Lägreid (NOR), die beide nach dem Sprint-Triumph schon aus der Pole-Position starteten.

Niklas Hartweg sparte sich das Beste bis zum Schluss respektive bis zum vorletzten Saisonrennen auf. Nach der Auswertung des Zielfilms am Holmenkollen wird der 26-Jährige in der Schlussabrechnung als Achter geführt. Rang 16, errungen im allerersten Wettkampf des laufenden Winters, war sein bislang bestes Einzel-Ergebnis.

Am Vortag hatte sich Hartweg als 18. des Sprints bereits eine starke Ausgangslage geschaffen. Nun ging es für den Schwyzer über 12,5 km nochmals um 10 Positionen nach vorn. 2 Schiessfehler merzte er mit einer vorzüglichen Leistung in der Loipe aus. Zweitbester Landsmann wurde Jeremy Finello als 24.

Lägreid im Flow, nächste Kugel für Perrot

Die absolute Weltspitze war auf tiefem Gelände weit enteilt. Der fehlerfreie Norweger Sturla Holm Lägreid gewann, wie Hartweg im Fotofinish, sein 5. Rennen in Serie. Dahinter komplettierten die Franzosen Éric Perrot (0 Strafrunden) sowie Émilien Jacquelin (2/+1:11,2 Minuten) das Podium.

Der bereits feststehende Gesamtweltcupsieger Perrot sicherte sich auch die kleine Kristallkugel in der Disziplinwertung Verfolgung.

Öbergs zu zweit auf dem Podest

Im Feld der Frauen blieb Sprintsiegerin Hanna Öberg auch in der Verfolgung das Mass aller Dinge: Trotz 3 Fehlern setzte sich die Schwedin in einem packenden Finish hauchdünn gegen Julia Simon (FRA/1 Fehler) durch. Am Ende lagen 0,5 Sekunden zwischen den beiden. Dahinter komplettierte Öbergs Schwester Elvira als Dritte das Treppchen.

Die bereits feststehende Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot sicherte sich mit dem 4. Rang zudem die kleine Kristallkugel in der Verfolgung. Die Französin zog in der Disziplinwertung noch an Suvi Minkkinen (FIN/23.) vorbei und machte damit die Kugel perfekt.

Häcki-Gross dreht auf

Als 28. gestartet zeigte Lena Häcki-Gross in der Verfolgung einen starken Auftritt. Sie machte trotz 2 Fehlern 19 Ränge gut und wurde noch 9. Die 30-jährige Engelbergerin zeigte eines der besten Rennen in dieser Saison. Nur einmal, im Sprint von Nove Mesto, klassierte sie sich im Einzel als 5. noch weiter vorne. Lea Meier (22.), Aita Gasparin (46.) und Lydia Mettler (56.) beendeten das Rennen ausserhalb der Top-Ränge.

Es bleibt je ein einziges Weltcup-Rennen

Abgeschlossen wird der Weltcup 2025/26 im hohen Norden am Sonntag mit je einem Massenstart-Rennen. Um 13:40 Uhr (Frauen) bzw. 16:20 Uhr können Sie die Events live auf SRF zwei verfolgen. Hinterher folgt eine rund 8-monatige Sommerpause, ehe der 26. November in Kontiolahti den Start in die neue Saison markieren wird.

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