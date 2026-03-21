Hanna Öberg (SWE) triumphiert in Oslo (NOR) nach dem Sprint auch hauchdünn in der Verfolgung.

Lena Häcki-Gross (9.) trumpft gross auf und macht trotz 2 Fehlern 19 Plätze gut.

Die Männer-Verfolgung mit vierfacher Schweizer Beteiligung startet um 16:00 Uhr. SRF überträgt das Rennen live.

Sprintsiegerin Hanna Öberg blieb auch in der Verfolgung am Holmenkollen in Oslo das Mass der Dinge: Trotz drei Fehlern setzte sich die Schwedin in einem packenden Finish hauchdünn gegen Julia Simon (FRA/1 Fehler) durch. Am Ende lagen 0,5 Sekunden zwischen den beiden. Dahinter komplettierte Öbergs Schwester Elvira als Dritte das Podest.

Die bereits feststehende Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot sicherte sich mit dem 4. Rang zudem die kleine Kristallkugel in der Verfolgung. Die Französin zog in der Disziplinwertung noch an Suvi Minkkinen (FIN/23.) vorbei und machte damit die Kugel perfekt.

Häcki-Gross dreht auf

Als 28. gestartet zeigte Lena Häcki-Gross in der Verfolgung einen starken Auftritt. Sie machte trotz 2 Fehlern 19 Ränge gut und wurde noch 9. Die 30-jährige Engelbergerin zeigte eines der besten Rennen in dieser Saison. Nur einmal, im Sprint von Nove Mesto, klassierte sie sich im Einzel diese Saison (5.) weiter vorne. Lea Meier (22.), Aita Gasparin (46.) und Lydia Mettler (56.) beendeten das Rennen ausserhalb der Top-Ränge.

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