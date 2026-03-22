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Biathlon am Holmenkollen Vittozzi vermiest Öberg perfektes Wochenende

22.03.2026, 14:46

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Hanna Öberg führte das Massenstartrennen am Holmenkollen an, als es zum letzten Schiessen ging. Im Schlepptau hatte die Schwedin Schwester Elvira, die beiden hatten schon im Sprint und im Verfolger zusammen auf dem Podest gestanden. Mit dem dritten gemeinsamen Podest sollte es jedoch nicht klappen: Elvira schoss zwei Fehler, Hanna einen.

Letzere blieb zwar in Führung. Weil Lisa Vittozzi (ITA) aber ein fehlerfreies Schiessen absolviert hatte, war sie der Leaderin auf die Pelle gerückt. Den rund achtsekündigen Rückstand lief die Italienerin in der Folge zu und liess Öberg im Schlusssprint stehen. Dahinter lief die Tschechin Tereza Vobornikova auf Rang 3. Julia Simon (FRA) lief als 6. ein, durfte sich aber über den Sieg in der Massenstart-Disziplinenwerrtung freuen.

Häcki-Gross enttäuscht beim Stehend-Schiessen

Bis zum ersten Stehend-Schiessen hatte Lena Häcki-Gross berechtigte Hoffnungen auf ein Topergebnis. Doch nach zwei Fehlschüssen wurde sie im Klassement nach hinten gespült. Nach zwei weiteren Fahrkarten beim letzten Schiessen reichte es ihr zu Rang 17. Amy Baserga zog einen Tag zum Vergessen ein, die 25-Jährige wurde bei 30 gestarteten Läuferinnen 29.

Das Massenstartrennen der Männer läuft ab ca. 15:35 Uhr auf SRF zwei.

Biathlon

SRF zwei, sportlive, 22.03.2026, 13:40 Uhr ; 

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