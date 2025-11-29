Die Schweizer Frauen starten im schwedischen Östersund mit einem 7. Platz in der Staffel in den Biathlon-Winter.

Auch die Männer laufen in der Staffel beim norwegischen Sieg in die Top 10.

Mit einer geschlossenen Teamleistung haben Amy Baserga, Aita Gasparin, Lydia Mettler und Lena Häcki-Gross zum Start der neuen Biathlon-Saison über 4x6 km ein Top-10-Resultat eingefahren. Die Schweizerinnen klassierten sich im schwedischen Östersund auf Platz 7.

Die zuletzt an der Hand verletzte Häcki-Gross machte als Schlussläuferin mehrere Ränge gut und kämpfte am Schluss gegen Suvi Minkkinen um Platz 6. Die Finnin entschied den Zweikampf für sich. Baserga hatte zum Start stark vorgelegt und auf Position 2 übergeben. Gasparin und Mettler, die erstmals überhaupt in der Staffel randurfte, büssten dann etwas an Terrain ein, hielten sich insgesamt aber gut. Am Schiessstand waren die Schweizerinnen mit 8 Nachladern, aber keiner Strafrunde solide und liessen unter anderen die Deutschen und die Norwegerinnen hinter sich.

Den Sieg holten sich überlegen die favorisierten Französinnen. Italien und Tschechien komplettierten das Podest.

Männer auf Rang 8

Auch die Männer starteten mit einer Staffel in die neue Saison. Im ersten Jahr ohne die Überflieger Johannes Thingnes und Tarjei Bö waren trotzdem die Norweger dominant. Das Quartett sicherte sich den Startsieg vor Schweden und Frankreich.

Die Schweizer mussten ohne den kranken Niklas Hartweg auskommen. Sebastian Stalder, Dajan Danuser, James Pacal und Joscha Burkhalter zeigten trotzdem eine solide Leistung und kamen ohne Strafrunde (17 Nachlader) aus. Am Ende resultierte der 8. Schlussrang.