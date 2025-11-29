Die Schweizer Frauen starten im schwedischen Östersund mit einem 7. Platz in der Staffel in den Biathlon-Winter.

Am späteren Nachmittag nehmen auch die Männer ihr erstes Rennen in Angriff. Die Staffel über 4x7,5 Kilometer sehen Sie hier live.

Mit einer geschlossenen Teamleistung haben Amy Baserga, Aita Gasparin, Lydia Mettler und Lena Häcki-Gross zum Start der neuen Biathlon-Saison über 4x6 km ein Top-10-Resultat eingefahren. Die Schweizerinnen klassierten sich im schwedischen Östersund auf Platz 7.

Die zuletzt an der Hand verletzte Häcki-Gross machte als Schlussläuferin mehrere Ränge gut und kämpfte am Schluss gegen Suvi Minkkinen um Platz 6. Die Finnin entschied den Zweikampf für sich. Baserga hatte zum Start stark vorgelegt und auf Position 2 übergeben. Gasparin und Mettler, die erstmals überhaupt in der Staffel randurfte, büssten dann etwas an Terrain ein, hielten sich insgesamt aber gut. Am Schiessstand waren die Schweizerinnen mit 8 Nachladern, aber keiner Strafrunde solide und liessen unter anderen die Deutschen und die Norwegerinnen hinter sich.

Den Sieg holten sich überlegen die favorisierten Französinnen. Italien und Tschechien komplettierten das Podest.