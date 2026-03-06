Éric Perrot gewinnt das letzte Einzelrennen der Biathlon-Saison in Lahti und sichert sich die kleine Kugel.

Das Podest komplettieren die Norweger Sturla Holm Lägreid und Vetle Sjastad Christiansen.

Sebastian Stalder klassiert sich auf Rang 20 und ist damit bester des Schweizer Quartetts.

Es war ein hochklassiges Duell, das sich Gesamtweltcup-Leader Éric Perrot und Sturla Holm Lägreid, der fünffache Medaillen-Gewinner von Milano Cortina, in Kontiolahti lieferten. Der Norweger legte vor und traf am Schiessstand mit sämtlichen 20 Patronen ins Schwarze.

Doppelter Triumph für Perrot

Perrot folgte wenig später und konterte eindrücklich. Dank jeweils äusserst schnellen und stets fehlerlosen Schiessen lag er nach dem letzten Stehend-Anschlag 10 Sekunden vor seinem Konkurrenten. In der Loipe liess der Franzose dann nichts mehr anbrennen und siegte am Ende mit einem Vorsprung von fast 30 Sekunden. Das Podest komplettierte Lägreids am Schiessstand ebenfalls makelloser Landsmann Vetle Sjastad Christiansen.

Dank seinem 4. Weltcup-Sieg in dieser Saison jubelte Perrot ausserdem auch über die kleine Kristallkugel im Einzel-Weltcup. Der Norweger Johan-Olav Botn, der in der Disziplinen-Wertung vor dem Rennen nur 2 Punkte hinter dem Franzosen gelegen hatte, konnte nicht mit den Schnellsten mithalten und beendete den Wettkampf auf Rang 19.

Stalder bester Schweizer

Lediglich 0,7 Sekunden hinter Botn reihte sich Sebastian Stalder ein. Dem besten Schweizer Starter unterlief zwar nur ein Schiessfehler, in der Endabrechnung verlor der 28-Jährige allerdings über 4 Minuten auf die Bestzeit. Immerhin klassierte er sich auf Position 20 als einziger Schweizer in den Punkterängen. Jeremy Finello belegte nach 5 Strafminuten Schlussrang 43, Niklas Hartweg (46.) reihte sich trotz einem Schiessfehler weniger noch hinter dem Romand ein.

Dajan Danuser lief nach 5 Fehlschüssen, 4 davon liegend, auf Platz 70. Nicht gestartet war mit Joscha Burkhalter der beste Schweizer im Gesamtweltcup. Der 29-Jährige war nach den Olympischen Spielen noch krank und reiste erst am Freitag nach Kontiolahti. Im Verlauf des Wochenendes soll er aber noch zum Einsatz kommen.

So geht's weiter

In den nächsten beiden Tagen kommen die Biathlon-Fans nämlich voll auf ihre Kosten. Am Samstag stehen das Massenstartrennen der Frauen (13:40 Uhr) und die Staffel der Männer (15:40 Uhr) auf dem Programm. Am Sonntag beschliessen das Staffel-Rennen der Frauen (13:30 Uhr) und der Massenstart der Männer (16:55 Uhr) die Weltcup-Station im Osten Finnlands. Alle 4 Wettkämpfe sehen Sie live bei SRF.

Biathlon-Weltcup