Legende: In guter Frühform Amy Baserga. Imago Images/Mauri Levandi

Amy Baserga sorgt in Östersund mit Rang 7 im Einzel für das beste Schweizer Resultat.

Der Sieg über 15 km geht mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,3 Sekunden an Dorothea Wierer (ITA).

Am Mittwoch steht in Schweden das erste Einzel der Männer über 20 km auf dem Programm.

Amy Baserga hat im ersten Einzelrennen des Winters eine überzeugende Leistung abgeliefert. Die 25-Jährige kam in Östersund, wo der Schiessstand aufgrund der Windverhältnisse als anspruchsvoll gilt, mit 2 Fehlern durch und lief auf Rang 7. Liegend blieb sie fehlerlos, setzte aber stehend jeweils den letzten Schuss daneben.

Mit einem Schiessfehler und damit einer Strafminute weniger hätte es Baserga ganz nach vorne gereicht. Auf die Siegerzeit büsste sie nur 47,5 Sekunden ein.

Nach drei Rennen kann man konstatieren, dass Baserga der Saisonauftakt geglückt ist. In der Staffel hatte sie als Startläuferin abgeliefert und an Position 2 übergeben. Einen Tag später gelang ihr auch in der Single-Mixed-Staffel ein guter Auftritt, zusammen mit Sebastian Stalder klassierte sie sich auf Rang 6.

In Abwesenheit von Lena Häcki-Gross, die kurzfristig auf einen Start verzichtete, schaffte es mit Aita Gasparin (40.) eine weitere Schweizerin gerade noch in die Punkte. Lea Meier, Susanna Meinen und Lydia Mettler klassierten sich nach 6 und mehr Schiessfehlern weit hinten.

Wierer verhindert finnischen Coup

Der Sieg in Schweden ging an Dorothea Wierer. Die 35-jährige Italienerin verdrängte Sonja Leinamo um 0,3 Sekunden auf Rang 2. Die Finnin dürfte es verschmerzen können. Für sie war es im 22. Weltcuprennen ebenso der erste Podestplatz wie für die drittplatzierte Camille Bened. Die Französin bestritt in Östersund erst ihr viertes Weltcuprennen. Beide patzten am Schiessstand nur einmal.

Wierer ihrerseits beendete mit ihrem Sieg eine lange Durststrecke. In den letzten beiden Saisons hatte sie es nie auf das Podest geschafft.