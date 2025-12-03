Legende: Klare Ansage an die Konkurrenz. Johan-Olav Botn. Imago Images/Hanna Brunlöf

Johan-Olav Botn und Martin Uldal bescheren Norwegen im ersten Einzelrennen der Saison im schwedischen Östersund einen Doppelsieg.

Niklas Hartweg läuft als bester Schweizer auf Rang 16.

Am Samstag geht es für die Männer weiter mit einem 10-km-Sprint.

Nach den Rücktritten der Biathlon-Grössen Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö durfte sich die Konkurrenz durchaus Hoffnungen machen, dass die norwegische Dominanz im Weltcup der Vergangenheit angehört. Doch weit gefehlt. Die Norweger machten gleich im ersten Einzelrennen der Saison klar, dass sie weiterhin die unangefochtene Nummer-1-Nation sind.

Botn in eigener Liga

Nur drei der total 102 gestarteten Athleten blieben in den vier Schiessen fehlerfrei, zwei davon waren Norweger und belegten die Plätze 1 und 2. In einer eigenen Liga war am Mittwoch Johan-Olav Botn. Der 26-Jährige distanzierte die Konkurrenz im Ziel um 57,7 Sekunden und mehr. Botns Landsmann Martin Uldal machte den norwegischen Doppelsieg perfekt.

Komplettiert wurde das Podest durch den Schweden Sebastian Samuelsson, der mit einem Schiessfehler exakt eine Minute auf Sieger Botn verlor.

Hartweg bester Schweizer

Niklas Hartweg zeigte ein ansprechendes erstes Saisonrennen. Der 25-jährige Schweizer, der während der Vorbereitung im Sommer wiederholt Rückschläge zu verkraften hatte, belegte als bester Swiss-Ski-Vertreter den 16. Platz. Hartweg unterlief sowohl im ersten Liegend- als auch im zweiten Stehendanschlag je ein Schiessfehler.

Sebastian Stalder verpasste als zweitbester Schweizer die Top 20 knapp und reihte sich mit 4:13 Minuten Rückstand auf die Siegerzeit und einem Schiessfehler auf Position 22 ein. Mit Joscha Burkhalter (28.) schaffte es noch ein dritter Schweizer unter die ersten 30.

So geht's weiter

Am Donnerstag und Freitag stehen die Männer in Östersund nicht im Einsatz, ehe es am Wochenende mit den nächsten Rennen weitergeht. Am Samstag steht der 10-km-Sprint auf dem Programm, gefolgt von der Verfolgung über 12,5 Kilometer am Sonntag.

Resultate