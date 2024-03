«Es wird ernst, wenn ich mit der roten Startnummer ins letzte Einzel-Rennen starte», verkündete Lena Häcki-Gross am Donnerstag, einen Tag vor ihrem grossen Auftritt, auf Instagram. Die 28-Jährige nahm das 3. und letzte Einzel-Rennen in Oslo mit einem Vorsprung von nur 2 Punkten auf Lisa Vittozzi (ITA) in Angriff – mit dem Ziel, erstmals die kleine Kristallkugel zu gewinnen.

Doch daraus wurde nichts. Am Holmenkollen musste Häcki-Gross, die im Januar in Antholz ihren 1. Weltcup-Sieg gefeiert hatte, anderen den Vortritt lassen. Nach 4 Schiessfehlern, in jedem Schiessen einen, und einem Sturz in einer Abfahrt landete sie mit fast 4 Minuten Rückstand nur auf Platz 36.

01:14 Video Häcki-Gross: «Das Adrenalin ist mir in die Muskeln geschossen» Aus Sport-Clip vom 01.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Tandrevold gewinnt – Vittozzi holt Kugel

Den Tagessieg sicherte sich Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) vor Elvira Öberg (SWE) und Ida Lien (NOR). In der Disziplinwertung ging die Trophäe aber an die Italienerin Lisa Vittozzi, die 4. wurde. Für die 29-Jährige ist es nach der WM-Goldmedaille vor zweieinhalb Wochen der nächste grosse Triumph.

Norwegische Männer überragend

Bei den Männern dominierten die Einheimischen fast nach Belieben, das Podest bestand gänzlich aus Norwegern: Sturla Holm Lägreid siegte mit einer knappen halben Minute Vorsprung auf Tarjei Bö, dahinter verlor Vetle Sjaastad Christiansen bereits über eine Minute. Insgesamt standen 6 Norweger in den Top 10.

Die Schweizer enttäuschten: Als bester klassierte sich Sebastian Stalder auf Platz 38. Jeremy Finello (45.), Joscha Burkhalter (46.) und Niklas Hartweg (47.) verpassten die Top 40.