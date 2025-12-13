Legende: Triumphieren in der Frauen-Staffel in Hochfilzen Schweden mit Ella Halvarsson (r.). AP Photo/Matthias Schrader

Die Schweizer Biathletinnen beenden die Staffel von Hochfilzen auf dem 9. Rang.

Eric Perrot schlägt in der Verfolgung von Hochfilzen zurück. Der Franzose, der sich im Sprint noch knapp geschlagen geben musste, siegt vor Tommaso Giacomel (ITA).

Joscha Burkhalter klassiert sich als bester Schweizer auf Platz 19.

Kein Schweizer Exploit an diesem Biathlon-Samstag in Hochfilzen. Die Frauen-Staffel um Lena Häcki-Gross, Lea Meier, Aita Gasparin und Amy Baserga beendete das Rennen auf dem 9. Rang. Die Schweizerinnen verloren 3:01,5 Minuten auf die Spitze.

Dominiert wurde die Staffel von den Schwedinnen, die das zweitplatzierte Norwegen-Team um 40 Sekunden auf den 2. Platz verwiesen. Ebenfalls aufs Treppchen schafften es die Deutschen. Für die Französinnen, die in den saisonübergreifend letzten zwei Staffeln über 4x6 km triumphiert hatten, reichte es nur für den 6. Rang.

Burkhalter fällt in Verfolgung zurück

Nur um 4 Sekunden musste sich Eric Perrot am Freitag im Sprint Tommaso Giacomel geschlagen geben. In der Verfolgung drehte der Franzose den Spiess um: Mit einem Vorsprung von 10 Sekunden auf den italienischen Vortagessieger lief er in Hochfilzen zu seinem 4. Weltcupsieg. Im Gegensatz zu Giacomel kam Perrot ohne Schiessfehler durch. Das Podest komplettierte der Norweger Johan-Olav Botn.

Die beiden für die Verfolgung qualifizierten Schweizer vermochten sich im Vergleich zum Sprint nicht zu verbessern. Joscha Burkhalter startete zwar stark, leistete sich aber in den Stehendschiessen insgesamt drei Fehler und rutschte vom 13. auf den 19. Platz ab. Noch weniger lief es Sebastian Stalder. Der Zürcher Oberländer (4 verfehlte Scheiben) musste sich mit dem 36. Rang begnügen (20. im Sprint).

Am Sonntag geht's umgekehrt an den Start: Ab 12 Uhr gilt es für die Schweizer Männer-Staffel ernst, während die Frauen in der Verfolgung um 14:45 Uhr beginnen. SRF überträgt beide Rennen live.

