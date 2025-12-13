Eric Perrot schlägt in der Verfolgung von Hochfilzen zurück. Der Franzose, der sich im Sprint noch knapp geschlagen geben musste, siegt vor Tommaso Giacomel (ITA).

Joscha Burkhalter klassiert sich als bester Schweizer auf Platz 19.

Die Frauen bestreiten am Nachmittag ein Staffelrennen.

Nur um 4 Sekunden musste sich Eric Perrot am Freitag im Sprint Tommaso Giacomel geschlagen geben. In der Verfolgung drehte der Franzose den Spiess um: Mit einem Vorsprung von 10 Sekunden auf den italienischen Vortagessieger lief er in Hochfilzen zu seinem 4. Weltcupsieg. Im Gegensatz zu Giacomel kam Perrot ohne Schiessfehler durch. Das Podest komplettierte der Norweger Johan-Olav Botn.

Die beiden für die Verfolgung qualifizierten Schweizer vermochten sich im Vergleich zum Sprint nicht zu verbessern. Joscha Burkhalter startete zwar stark, leistete sich aber in den Stehendschiessen insgesamt drei Fehler und rutschte vom 13. auf den 19. Platz ab. Noch weniger lief es Sebastian Stalder. Der Zürcher Oberländer (4 verfehlte Scheiben) musste sich mit dem 36. Rang begnügen (20. im Sprint).

Biathlon