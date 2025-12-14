Legende: Muss zweimal in die Strafrunde Jeremy Finello. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Schweizer Biathleten beenden die Staffel von Hochfilzen auf dem 13. Rang.

Ab 14:45 Uhr sind die Frauen in der Verfolgung im Einsatz. Hier geht's zum Livestream.

Die Schweizer Männer haben im Staffelrennen in Hochfilzen (AUT) kein Spitzenresultat erzielt. Das Team bestehend aus Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello und Matthias Riebli kam über die 4x7,5 km nicht über den 13. Rang hinaus (+3:54,50 Minuten).

Nach ansprechendem Start patzte Finello beim Stehendschiessen heftig, sodass er gleich zwei Strafrunden absolvieren musste. Auch läuferisch vermochte der Genfer nicht zu überzeugen. Riebli, der erstmals in einem Staffelrennen im Weltcup im Einsatz stand, gelang zum Abschluss kein wundersames Comeback mehr.

Der Sieg ging wie schon im ersten Saisonrennen in dieser Disziplin in Östersund (SWE) an Norwegen. Und überhaupt ist es das exakt gleiche Podest wie damals: Frankreich wurde Zweiter, Schweden Dritter.

Biathlon