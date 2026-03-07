Beim Massenstartrennen der Biathletinnen im finnischen Kontiolahti belegt Lea Meier den 19. Schlussrang.

Die sonst makellose Schweizerin vergibt mit gleich 3 Fehlern beim 3. Schiessen ein Top-Ergebnis.

Am Nachmittag sehen Sie das Staffel-Rennen der Männer ab 15:40 Uhr live bei SRF.

Nach Rang 7 im Einzelstart vom Donnerstag, ihrem persönlichen Bestresultat im Weltcup, wollte Lea Meier im Massenstart von Kontiolahti nachdoppeln. Und bei Rennhälfte war sie auf bestem Weg, gar erstmals um die Podestplätze mitzureden. Als die 25-Jährige zum 3. Mal am Schiessstand die Scheiben anvisierte, befand sie sich in der ersten Verfolgerinnengruppe, einzig Elvira Öberg lag deutlich vor ihr.

Doch dann versagten bei der Schweizerin die Nerven oder sie bezahlte teuer für das hohe Tempo. Auf jeden Fall traf sie stehend lediglich 2 Mal ins Schwarze und musste 3 Zusatzrunden drehen. So verlor sie innert Sekunden gleich 20 Plätze. Am Ende reichte es der Bündnerin dank einer sonst fehlerlosen Leistung am Schiessstand immerhin für Schlussrang 19.

Simons Plan geht auf

Im Kampf um den Sieg zeigte sich Julia Simon taktisch clever. Die dreifache Olympiasiegerin von Milano Cortina nahm nach einem Fehler beim 1. Schiessen in der Loipe bewusst etwas Tempo raus und dies zahlte sich aus: Dank 3 fehlerlosen Aufnahmen in der Folge fing sie die lange führende Öberg beim letzten Stehend-Anschlag noch ab und feierte letztlich ihren 13. Weltcup-Sieg.

Hinter Öberg, der Siegerin vom Donnerstag, lief mit Anna Magnusson eine weitere Schwedin aufs Treppchen. Bemerkenswert: Keine der 30 gestarteten Athletinnen blieb am Schiessstand ohne Fehlschuss.

So geht's weiter

Während die Männer ihre Staffel im Osten Finnlands bereits am Samstagnachmittag (ab 15:40 Uhr live bei SRF) austragen, treten die Frauen am Sonntag in den Viererteams an. Auch dieses Rennen sehen Sie ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei.

Biathlon-Weltcup