Im 1. Massenstart-Rennen der Saison zeigt Amy Baserga einen starken Wettkampf und klassiert sich auf Rang 5.

Bei den Männern ist auch Joscha Burkhalter auf der Höhe seiner Aufgabe. Er trifft alle Scheiben und läuft auf Platz 10.

Die Schweizer Biathletinnen sind beim Weltcup-Halt in der Haute-Savoie so gar nicht auf Touren gekommen. Sowohl im Sprint wie auch in der Verfolgung schaute kein Top-30-Rang heraus.

Am Sonntag hat Amy Baserga nun für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Die 25-Jährige lief im ersten Massenstart der Saison auf den starken 5. Platz. Es ist das beste Weltcup-Resultat in dieser Disziplin und das zweitbeste ihrer Karriere überhaupt. Beim Sprint in Hochfilzen war sie vor knapp 10 Tagen ebenfalls Fünfte geworden.

Nur eine Athletin trifft alle Scheiben

Baserga räumte im 12,5 km langen Rennen 19 von 20 Scheiben ab. Einzig den zweiten Schuss beim ersten Stehendschiessen setzte sie daneben, was sie letztlich den zweiten Podestplatz oder möglicherweise sogar den ersten Sieg ihrer Karriere kostete.

Auf die norwegische Siegerin Maren Kirkeeide büsste die Einsiedlerin nur 15 Sekunden ein. Kirkeeide musste wie die beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (2.) und Justine Braisaz-Bouchet (3.) einmal in die Strafrunde. Fehlerfrei kam von den 30 gestarteten Athletinnen nur Camille Bened durch, trotzdem reichte es der Französin nur zu Rang 4.

Burkhalter trifft 20 von 20 Scheiben

Im Massenstart-Wettkampf der Männer über 15 km war auch Joscha Burkhalter ein Schweizer Einzelkämpfer. Erst zum 4. Mal in seiner Karriere durfte der 29-Jährige in diesem Format an den Start gehen. Und Burkhalter machte seine Sache sehr gut – vor allem am Schiessstand. Der Athlet aus Zweisimmen war eine Bank und räumte alle 20 Scheiben ab. Dies gelang im gesamten Feld nur noch Eric Perrot (FRA) und Justus Strelow (GER).

Weil Burkhalter in der Loipe nicht mit der Spitze mithalten konnte, resultierte am Ende «nur» Platz 10. Damit egalisierte er sein bestes Karriereresultat. Zudem war es für Burkhalter die 5. Top-20-Rangierung in Folge.

Den Sieg sicherte sich – trotz eines Fehlschusses – der Italiener Tommaso Giacomel. Die weiteren Podestplätze gingen an Perrot und Vetle Christiansen (NOR).

