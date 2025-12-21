Die Schweizer Biathletinnen sind beim Weltcup-Halt in der Haute-Savoie so gar nicht auf Touren gekommen. Sowohl im Sprint wie auch in der Verfolgung schaute kein Top-30-Rang heraus.

Am Sonntag hat Amy Baserga nun für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt. Die 25-Jährige lief im ersten Massenstart der Saison auf den starken 5. Platz. Es ist das beste Weltcup-Resultat in dieser Disziplin und das zweitbeste ihrer Karriere überhaupt. Beim Sprint in Hochfilzen war sie vor knapp 10 Tagen ebenfalls Fünfte geworden.

Nur eine Athletin trifft alle Scheiben

Baserga räumte im 12,5 km langen Rennen 19 von 20 Scheiben ab. Einzig den zweiten Schuss beim ersten Stehendschiessen setzte sie daneben, was sie letztlich den zweiten Podestplatz oder möglicherweise sogar den ersten Sieg ihrer Karriere kostete.

Auf die norwegische Siegerin Maren Kirkeeide büsste die Einsiedlerin nur 15 Sekunden ein. Kirkeeide musste wie die beiden Französinnen Lou Jeanmonnot (2.) und Justine Braisaz-Bouchet (3.) einmal in die Strafrunde. Fehlerfrei kam von den 30 gestarteten Athletinnen nur Camille Bened durch, trotzdem reichte es der Französin nur zu Rang 4.

