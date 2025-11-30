Amy Baserga und Sebastian Stalder belegen in der Single-Mixed-Staffel im Rahmen des Weltcups in Östersund Platz 6. Die Schweden feiern einen Heimsieg.

Ab 16:35 Uhr können Sie bei SRF auch die Mixed-Staffel verfolgen. Für die Schweiz gehen James Pacal, Joscha Burkhalter, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross an den Start.

Am Ende der letzten Saison fuhren Aita Gasparin und Niklas Hartweg in Pokljuka erstmals überhaupt einen Schweizer Sieg in der Single-Mixed-Staffel ein. An dieses Resultat konnten Amy Baserga und Sebastian Stalder, die aufgrund der guten Leistungen vom Vortag selektioniert worden waren, in Östersund nicht ganz anschliessen.

Nach Rennhälfte und jeweils zwei absolvierten Ablösungen befanden sich die beiden zwar auf Podestkurs. Auf der zweiten Runde begingen sie aber am Schiessstand zu viele Fehler. Stalder fiel nach 4 Nachladern (2 liegend, 2 stehend) vom 3. auf den 6. Platz zurück. Trotz der viertbesten Laufleistung bei den Frauen konnte Baserga keine Position mehr gutmachen.

Zur Freude des Publikums ging der Sieg an Schweden. Ella Halvarsson und Sebastian Samuelsson liefen einen Vorsprung von 19 Sekunden auf Norwegen heraus. Den Sprint um Platz 3 gewann Frankreich vor Deutschland.

Biathlon