Im letzten Staffel-Rennen vor Olympia in Ruhpolding sind die Schweizerinnen auf Rang 9 gelaufen. In einem engen Rennen mit wenigen Schiessfehlern waren Lea Meier, Amy Baserga, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross lange in Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen. Drei Nachlader von Gasparin bei ihrem Stehendschiessen spülten die Schweizerinnen dann jedoch etwas zurück.

Häcki-Gross, die beim in veränderter Reihenfolge angetretenem Quartett als Schlussläuferin amtete, blieb anschliessend bei ihren 10 Versuchen fehlerfrei. Dennoch reichte das nicht, um noch Plätze gutzumachen. Am Ende resultierte mit 1 Minute und 47 Sekunden Rückstand auf die Siegerzeit der 9. Rang.

Norwegen schnappt Italien den Sieg weg

Ganz vorne wurde es auf den letzten Metern noch einmal richtig spannend. Die Italienerinnen sahen mit Schlussläuferin Lisa Vittozzi wie die sicheren Siegerinnen aus. Doch Norwegen machte den Olympia-Gastgeberinnen noch einen Strich durch die Rechnung. Maren Kirkeeide holte nach dem letzten Schiessen über 13 Sekunden auf und sicherte ihrem Team noch den Sieg.

0,9 Sekunden betrug am Ende der Vorsprung von Norwegen auf Italien, obwohl die Skandinavierinnen insgesamt 5 Mal mehr nachladen mussten als die Italienerinnen. Rang 3 ging mit 3 Sekunden Rückstand an Schweden.

So geht's weiter

Für die Frauen steht in Ruhpolding noch der Sprint (Freitag) und die Verfolgung (Sonntag) an. Für die Männer geht's am Donnerstag ebenfalls mit einer Staffel los, bevor dann Sprint (Samstag) und Verfolgung (Sonntag) am Wochenende dran sind.

