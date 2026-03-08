Für die Schweizer Frauen-Staffel resultiert beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti ein guter 6. Schlussrang.

Der Sieg geht an die überlegenen Schwedinnen.

Beim Massenstart der Männer verpassen die Schweizer die Top 20.

Die Ränge 7, 9, 13 und 9 hatten in diesem Winter für die Schweizer Frauen in den Weltcup-Staffeln resultiert. In Kontiolahti (FIN) lief das Quartett mit Aita Gasparin, Lea Meier, Lena Häcki-Gross und Lydia Mettler nun Platz 6 heraus und realisierte damit das beste Saisonergebnis.

Alle vier Schweizerinnen wussten über die Distanz von 4x6 km zu gefallen. Gasparin blieb als Startläuferin ohne Fehlschuss, insgesamt leistete sich das Swiss-Ski-Quartett nur acht Nachlader. Auch Schlussläuferin Mettler, die anstelle der gesundheitlich angeschlagenen Amy Baserga zum Einsatz kam, machte ihre Sache gut. Beim liegenden Schiessen brauchte sie zwei Ersatzpatronen, im stehenden Anschlag blieb sie makellos.

Der Rückstand auf das Podest betrug im Ziel 52 Sekunden. Der Sieg ging an die überlegenen Schwedinnen vor Frankreich und Norwegen.

Stalder und Burkhalter im Massenstart zurück

Das letzte Rennen beim Weltcup in Kontiolahti war am späten Sonntagnachmittag der Massenstart der Männer. Mit Sebastian Stalder und Joscha Burkhalter war ein Schweizer Duo im 30-köpfigen Starterfeld dabei.

Am Schiessstand wussten die beiden zu überzeugen: Stalder traf 19 von 20 Schüssen, Burkhalter 18 von 20. Aufgrund der starken Konkurrenz und Defiziten in der Loipe reichten diese Schiessleistungen indes nicht zu einer Top-Klassierung. Stalder kam als 22. ins Ziel, Burkhalter lief auf Schlussrang 25. Den Sieg schnappte sich Sturla Holm Lägreid (NOR), der als einer von zwei Athleten am Schiessstand ohne Fehl und Tadel blieb.

Resultate