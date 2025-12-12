Der Biathlon-Sprint in Hochfilzen (AUT) wird zur Beute des Italieners Tommaso Giacomel.

Bester Schweizer wird der am Schiessstand fehlerfreie Joscha Burkhalter auf Rang 13.

Am Freitagnachmittag (ab 14:15 Uhr live bei SRF) messen sich auch die Frauen in Hochfilzen im Sprint.

Der Biathlon-Sprint der Männer im österreichischen Hochfilzen war eine enge Angelegenheit. Die Top 5 kamen allesamt ohne Schiessfehler ins Ziel. Der Italiener Tommaso Giacomel sicherte sich den Sieg 4 Sekunden vor Eric Perrot (FRA) und 6 Sekunden vor dem Deutschen Philipp Horn. Die Norweger Johan-Olav Botn und Sturla Holm Lägreid verpassten das Podest knapp.

Die besten Schweizer Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder blieben am Schiessstand ebenfalls fehlerfrei, büssten auf der Loipe aber mehr Zeit ein. Burkhalter wurde 13., Stalder 20. Jeremy Finello musste gleich vier Strafrunden absolvieren und klassierte sich ausserhalb der Top 60. Zu seinem Debüt kam Matthias Riebli, der Bruder von Langläufer Janik Riebli. Liegend unterlief ihm ein Fehler, stehend räumte er alle Scheiben ab. Daraus resultiere schliesslich der 70. Rang.

Hartweg fehlt für den Rest des Jahres

Nicht am Start in Hochfilzen stand Niklas Hartweg. Der Schweizer, der in der bisherigen Saison noch nicht auf Touren kam und mit Krankheiten zu kämpfen hatte, gab auf Instagram bekannt, dass er erst im nächsten Jahr wieder im Einsatz stehen wird. Sowohl die Station in Hochfilzen als auch die kommende in Annecy muss der 25-Jährige ausfallen lassen.

«Nach einer bakteriellen Infektion in Östersund und einer Woche durchkämpfen, wurde ich direkt vom nächsten Virus getroffen», schrieb Hartweg. «Unglückliche Zeiten bedeuten, dass ich früh in die Weihnachtsferien gehe.»

Frauen am Nachmittag

