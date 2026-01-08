Der Sprint in Oberhof steht ganz im Zeichen des verstorbenen Sivert Bakken. Der Sieger war ein guter Freund von ihm.

Tommaso Giacomel hat beim Biathlon-Sprint in Oberhof einen emotionalen Sieg bejubelt. Der 25-jährige Südtiroler widmete seinen 2. Triumph in einem Sprint seinem guten Freund Sivert Guttorm Bakken. Dieser war kurz vor Weihnachten verstorben. Der Norweger hatte geplant, Silvester mit Giacomel zu feiern.

Platz 2 belegte knapp 13 Sekunden dahinter vor heimischem Publikum und in dichtem Oberhofer Nebel der Deutsche Philipp Nawrath. Johannes Dale-Skjevdal/NOR komplettierte das Podest. Die Top 3 mussten allesamt je einmal in die Strafrunde.

Fehlerfreier Stalder, flinker Danuser

Bester Schweizer war Sebastian Stalder, der dank einer fehlerfreien Leistung am Schiessstand auf Rang 20 lief. Niklas Hartweg belegte den 25. Rang, auch Dajan Danuser (54.) qualifizierte sich trotz 4 Schiessfehlern für die Verfolgung. Joscha Burkhalter (58.) ist am Samstag ebenfalls dabei.

Erstes Rennen nach Bakken-Tragödie

In Oberhof bestritten die Biathleten ihren ersten Weltcup nach dem Tod des Norwegers Bakken. Am 23. Dezember war Bakken, der nur 27 Jahre alt wurde, tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Vor dem Start war seiner gedacht worden. Zu Ehren von Bakken wurde nun im Sprint der Biathleten die Nummer «1» nicht vergeben, der Startbereich blieb zu Beginn des Rennens leer.

