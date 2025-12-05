Suvi Minkkinen gewinnt den Biathlon-Sprint in Östersund und feiert mit 30 Jahren ihren ersten Einzelsieg.

3 Tage vor ihrem Geburtstag jubelt die am Schiessstand makellose Finnin vor Anna Magnusson (SWE) und Océane Michelon (FRA).

Die Schweizerinnen können nicht brillieren, einzig Amy Baserga (25.) schafft es in die Top 30.

Suvi Minkkinen hat sich 3 Tage vor ihrem 31. Geburtstag gleich selbst beschenkt. Die Finnin bejubelte in Östersund mit dem Sieg im Sprint ihren ersten Einzelsieg im insgesamt 200. Weltcuprennen. Zuvor hatte sie einzig in der Single-Mixed-Staffel einmal triumphiert. Minkkinen setzte sich knapp 17 resp. 21 Sekunden vor den am Schiessstand ebenfalls makellosen Anna Magnusson aus Schweden sowie der Französin Océane Michelon durch.

Nur ein Schweizer Duo in der Verfolgung

Den Schweizerinnen missriet der Auftritt im Sprint zum Saisonauftakt. Amy Baserga vergab ein besseres Ergebnis mit einer Strafrunde nach dem Stehendanschlag. Lea Meier qualifizierte sich als 55. immerhin noch für die Verfolgung vom Sonntag. Lena Häcki-Gross (65.), Lydia Mettler (75.), Susanna Meinen (83.) und Aita Gasparin (86.) verpassen diese allesamt.

Biathlon