Legende: Hatte am Holmenkollen den längsten Atem Hanna Öberg. Keystone/EPA/Heiko Junge

Hanna Öberg gewinnt das letzte Sprintrennen der Saison in Oslo. Lou Jeanmonnot (6.) steht als Gesamtweltcup-Siegerin fest.

Lena Häcki-Gross ist als 28. beste Schweizerin.

Hanna Öberg hat nach Einzel-Siegen in dieser Saison zu ihrer jüngeren Schwester Elvira aufgeschlossen: In Oslo schaffte es die Schwedin im Sprint zum dritten Mal ganz nach vorne. Nach dem ersten Schiessen lag sie noch hinter Julia Simon zurück. Die Französin patzte dann aber im Stehendanschlag einmal, während Öberg fehlerlos blieb. Sie verwies die ebenfalls mit null Fehlern durchgekommene Italienerin Lisa Vittozzi um 5 Sekunden auf Rang 2. Elvira Öberg ging auch nicht leer aus: Sie komplettierte das Podest (+20 Sekunden). Simon musste sich mit Rang 4 begnügen.

Französischen Jubel gab es trotzdem: Lou Jeanmonnot reichte Rang 6 zum erstmaligen Sieg im Gesamtweltcup. Letzte Saison hatte die 27-Jährige die grosse Kugel noch hauchdünn der Deutschen Franziska Preuss überlassen müssen. Die kleine Kugel im Sprint hatte Jeanmonnot bereits vor dem Rennen auf sicher gehabt.

Häcki-Gross beste Schweizerin

Aus Schweizer Sicht verlief das letzte Sprintrennen des Winters durchzogen. Lena Häcki-Gross nahm den Schwung des Podestplatzes in der Mixed-Staffel vom Wochenende nur teilweise an den Holmenkollen mit und landete mit 2 verfehlten Scheiben auf dem 28. Platz. Lea Meier konnte in der Loipe nicht ganz mit ihrer Landsfrau mithalten und wurde 31. (1 Schiessfehler). Lydia Mettler (39.) und Aita Gasparin (57.) qualifizierten sich für die Verfolgung, Coralie Langel (65.) und Amy Baserga (67.) klassierten sich ausserhalb der Top 60.

So geht es weiter

Die Verfolgung findet wie jene der Männer am Samstag statt, bevor die Saison am Sonntag mit den Massenstart-Rennen zu Ende geht. Am Freitag bestreiten zunächst noch die Männer den Sprint (alle Rennen live bei SRF).

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