Éric Perrot gewinnt erstmals den Biathlon-Gesamtweltcup. Der Sprint in Oslo wird zur Beute von Sturla Holm Lägreid.

Legende: Bester Biathlet der Saison Éric Perrot. IMAGO / NTB

Éric Perrot tritt in die Fussstapfen von Sturla Holm Lägreid. Dem Franzosen reichte im Sprint in der norwegischen Hauptstadt Oslo ein 3. Rang, um vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup sicherzustellen. Ein Fehler beim letzten Schuss brachte ihn um den Tagessieg. Weil er seinen letzten Verfolger in der Gesamtwertung, den Schweden Sebastian Samuelsson (7.), in Schach hielt, kann er dennoch nicht mehr abgefangen werden.

Der Tagessieg am Holmenkollen ging an einen Einheimischen. Lägreid leistete sich wie Perrot einen Schiessfehler und distanzierte den Franzosen um 4,6 Sekunden. Mit Émilien Jacquelin lief dazwischen ein weiterer Franzose auf das Podest (+3,9 Sekunden).

Hartweg bester Schweizer

Bester des Schweizer Quintetts in Oslo war Niklas Hartweg. Der 26-Jähige leistete sich einen Fehler im Liegend-Anschlag und klassierte sich mit 1:22 Minuten Rückstand auf dem 18. Rang. Auch Jeremy Finello (29.) Joscha Burkhalter (30.) und Sebastian Stalder (39.) schafften die Qualifikation für die Verfolgung problemlos. Dajan Danuser verpasste den Sprung in die Top 60.

So geht es weiter

Noch zwei Rennen hält der Biathlon-Weltcup bereit. Am Samstag steht die Verfolgung auf dem Programm, ehe die Saison am Sonntag mit einem Massenstart-Rennen über 15 km beschlossen wird.

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