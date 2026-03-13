Julia Simon siegt beim Sprint im estnischen Otepää knapp 3 Sekunden vor Lisa Vittozzi.

Lou Jeanmonnot sichert sich dank Rang 3 die kleine Kugel für die Sprint-Wertung.

Aita Gasparin läuft als beste Schweizerin unmittelbar vor Lena Häcki-Gross auf Platz 33.

Julia Simon hat ihre Topform in Estland ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Nach 3 Mal Olympiagold in Antholz und dem Sieg im Massenstart von Kontiolahti vor einer Woche gab es auch im Sprint von Otepää kein Vorbeikommen an der Französin. Die 29-Jährige blieb am Schiessstand ohne Fehler und rettete sich am Ende 2,9 Sekunden vor der Italienerin Lisa Vittozzi ins Ziel.

20 Sekunden hinter Vittozzi fing Gesamtweltcup-Leaderin Lou Jeanmonnot dank einer starken Schlussrunde Janina Hettich-Walz (GER) gerade noch ab und sicherte sich den 3. Rang. Damit baute die Französin nicht nur ihren Vorsprung im Gesamtweltcup weiter aus, sondern sicherte sich bereits vor dem Weltcup-Finale in Norwegen die kleine Kristallkugel für die Sprint-Wertung. Bereits vor einer Woche hatte die 27-Jährige die Disziplinen-Wertung im Einzel gewonnen.

Schweizerinnen weit zurück

Aus Schweizer Sicht waren für einmal nicht Lea Meier und Amy Baserga für die besten Resultate besorgt. Aita Gasparin traf 10 Mal ins Schwarze und beendete das Rennen auf Rang 33. Direkt dahinter reihte sich Lena Häcki-Gross mit je einem Fehler liegend und stehend ein.

Lydia Mettler blieb derweil gar erstmals in ihrer Weltcup-Karriere makellos am Schiessstand und schaffte es als 38. zum 3. Mal in dieser Saison in die Punkte. Meier lief nach 2 Strafrunden auf Platz 49. Baserga musste gar 3 Zusatzschlaufen einlegen und beendete das Rennen an 68. Stelle.

So geht's weiter

Am Wochenende stehen im Süden Estlands noch 4 weitere Rennen auf dem Programm. Am Samstag geht sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Verfolgung über die Bühne. Am Sonntag stehen die Mixed-Staffeln zu zweit und zu viert an. Sämtliche Rennen sehen Sie live bei SRF.

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