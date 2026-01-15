Die Schweizer laufen beim letzten Staffelrennen vor den Olympischen Spielen auf den 7. Platz. Frankreich triumphiert.

Lange konnte die Schweizer Männerstaffel in Ruhpolding (GER) mit einem Topresultat liebäugeln. Vor dem sechsten Schiessen lag das Team um Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Jeremy Finello und Joscha Burkhalter auf dem zweiten Platz.

Dann aber patzte Finello beim Stehendanschlag: Er wurde in die Strafrunde geschickt und die Schweiz im Klassement prompt nach hinten gespült. Zuvor hatten Stalder und Hartweg insgesamt nur drei Nachlader zu verzeichnen gehabt, während Finello läuferisch zu überzeugen vermochte und im Liegendschiessen nur einmal daneben zielte.

Frankreich schnappt sich den Sieg

Schlussläufer Burkhalter konnte das Ruder danach nicht mehr herumreissen, obwohl er liegend makellos blieb und stehend einmal nachladen musste. Am Ende platzierte sich die Schweiz im letzten Staffelrennen vor den Olympischen Spielen auf dem 7. Platz – so gut war sie in dieser Saison in dieser Disziplin noch nie klassiert gewesen.

Norwegen verpasste derweil den vierten Sieg im vierten Staffelrennen der Saison. Das Quartett Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Holm Lägreid, Martin Uldal und Vetle Sjaastad Christiansen musste sich Frankreich (Fabien Claude, Oscar Lombardot, Quentin Fillon Maillet, Éric Perrot) geschlagen geben. Deutschland komplettierte das Podest.

So geht's weiter

Am Samstag bestreiten die Männer in Ruhpolding ein Sprintrennen, tags darauf steht die Verfolgung auf dem Programm. Bei den Frauen geht der Sprint am Freitag über die Bühne, die Verfolgung wie bei den Männern ebenfalls am Sonntag. SRF überträgt sämtliche Rennen live.

Übersicht