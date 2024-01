Bis zum Schluss durfte die Schweizer Biathlon-Staffel mit Amy Baserga, Lena Häcki-Gross, Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder auf einen Podestplatz in Antholz hoffen. Schlussläufer Stalder ging nach einem makellosen Stehendschiessen zeitgleich mit dem Schweden Martin Ponsiluoma auf die letzte Runde. Dort hatte der Schwede jedoch die besseren Beine. Im Schlussaufstieg zog er Stalder davon und sicherte seinem Team den letzten Podestplatz, während der Schweiz der undankbare 4. Rang blieb.

Den Podestplatz überhaupt erst in Reichweite brachte Häcki-Gross, die am Freitag sensationell ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, mit einer weiteren soliden Leistung. Sie verbesserte sich trotz 2 Schiessfehlern vom 5. auf den 2. Platz und übergab mit 22 Sekunden Vorsprung auf Platz 4 an Burkhalter. Dieser leistete sich im Liegendanschlag allerdings 3 kostspielige Fehler und fiel aus den Podesträngen. So konnte Stalder, der als 5. in die Loipe ging, nur noch am Tschechen Tomas Mikyska vorbeiziehen.

An der Spitze zeichnete sich früh ein Zweikampf zwischen der italienischen und norwegischen Staffel ab. Bei der letzten Ablösung betrug der Vorsprung der Norweger 5 Sekunden. Diesen brachte Shootingstar Johannes Thingnes Bö souverän ins Ziel. Seinen Fehlschuss im Liegendschiessen machte er mit einer gewohnt bestechenden Leistung in der Loipe mehr als wett. Schliesslich siegte Norwegen überlegen. Italien musste vor Heimpublikum mit dem 2. Platz vorliebnehmen.

Rang 15 für Gasparin/Pacal

Früher am Samstag hatte in Antholz die Single-Mixed-Staffel stattgefunden. Das Schweizer Gespann Aita Gasparin und Weltcup-Neuling James Pacal musste sich beim Sieg Deutschlands (Vanessa Voigt und Justus Strelow) mit dem 15. Platz zufriedengeben. Das Duo verlor 2:39 Minuten auf die Siegerzeit.

Das Weltcup-Wochenende in Antholz geht am Sonntag mit den Massenstartrennen der Männer und Frauen zu Ende. Ab 12:25 Uhr (live im SRF-Stream) beginnt der Wettkampf für die Männer, die Frauen messen sich ab 14:40 Uhr (live auf SRF zwei).