Der Sieg in der 1. Verfolgung des Winters 2024/25 im Biathlon-Weltcup geht an Lou Jeanmonnot aus Frankreich, die im Schiessen makellos bleibt.

Aus Schweizer Frauen-Sicht resultieren zwei magere Top-40-Klassierungen.

Das Männer-Rennen mit einem stark positionierten Niklas Hartweg (9.) können Sie ab 14:40 Uhr live auf SRF zwei oder hier mitverfolgen.

Lena Häcki-Gross kann vorläufig noch immer nicht an ihre Form aus der vergangenen Saison anknüpfen. In der Verfolgung büsste sie als 36. der Endabrechnung nochmals 12 Positionen gegenüber dem Abschneiden im Sprint ein. Die Obwaldnerin handelte sich am Schiessstand schon bei den ersten beiden Liegend-Positionen je eine Strafrunde ein. Es ging mit noch deutlich mehr Patzern weiter: So standen am Ende 6 Fehlschüsse zu Buche.

Direkt hinter ihr reihte sich Aita Gasparin als 37. mit 3 Fehlern ein. Damit machte die Bündnerin immerhin 10 Plätze gut. Amy Baserga wurde 44. und Elisa Gasparin 55. Ein eher ernüchterndes Abschneiden in der Saison der Heim-WM in Lenzerheide.

Jeanmonnot überflügelt Preuss

An der Spitze zeigte sich Franziska Preuss zunächst beflügelt von ihrem 1. Weltcup-Triumph am Freitag nach 2154-tägiger Durststrecke und blieb in den ersten beiden Schiessen fehlerlos. Dann aber traf die Deutsche beim 1. Stehend-Anschlag 2 Scheiben nicht und wurde von Lou Jeanmonnot als Leaderin abgelöst.

Die Französin liess sich bis ins Ziel nicht mehr einholen – dies auch, weil sie in der Disziplin mit dem Gewehr brillierte (20 Schuss – 20 Treffer). Die gleiche makellose Bilanz wies Vanessa Voigt aus Deutschland auf, die im Tirol als Zweite einlief. Landsfrau Preuss konnte sich mit total 3 Fehlern als Gejagte noch knapp auf dem Podest behaupten.

So geht es weiter

Den Abschluss bei der Weltcup-Station in Hochfilzen bilden am Sonntag die beiden Staffel-Bewerbe, die Sie ebenfalls live bei SRF im kommentierten Stream verfolgen können: ab 11:25 Uhr die Frauen und um 14:10 Uhr die Männer.

