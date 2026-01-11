Die norwegischen Männer gewinnen in Oberhof (GER) auch das dritte Staffelrennen der Saison über 4x7,5 Kilometer.

Das Schweizer Team liegt nach zwei Läufern in Führung, am Ende ist es der 11. Platz.

Für die Frauen gilt's in der Verfolgung ab 14:30 Uhr ernst.

Am Ende lagen 2,6 Sekunden zwischen dem Sieger und seinem ersten Verfolger. Die Norweger behielten aber auch im Staffelrennen von Oberhof gegen Frankreich die Oberhand. Es war der dritte Sieg im dritten Rennen dieser Disziplin für die Skandinavier. Das Podest wurde komplettiert durch Schweden (+3,8 Sekunden).

Dabei sah es lange nicht nach diesem Podest aus. Nach zwei von vier Läufern lag Norwegen mit 42 Sekunden Rückstand auf dem 9. Platz, für Frankreich war's gar Rang 12. Eine starke zweite Rennhälfte brachte die beiden Teams aber standesgemäss wieder nach vorne.

Schweizer schnuppern am Exploit

Nicht Frankreich, nicht Norwegen: Zur Halbzeit vorne lag nämlich die Schweiz. Niklas Hartweg übernahm nach 13,6 km erstmals die Führung in diesem Rennen und übergab dann an Teamkollege Joscha Burkhalter. Dieser zeigte im Stehendschiessen Nerven, konnte eine Strafrunde zwar vermeiden, verlor aber trotzdem 6 Plätze. Am Ende bedeutete das für das Team um Hartweg, Burkhalter sowie Sebastian Stalder und James Pacal der 11. Rang.

So geht's weiter

Die Biathlon-Frauen bestreiten in Oberhof das Verfolgungsrennen. SRF überträgt ab 14:30 Uhr live.